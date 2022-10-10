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ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 17:09
Украинская беженка в Польше, фото NurPhoto via Getty Images

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание OE24.

Правила будут продлены по крайней мере до марта 2024 года. Это будет сделано решением Еврокомиссии, отдельное решение стран ЕС в этом случае не требуется.

Йоханссон отметила, что сегодняшние нападения на украинские города показали важность солидарности с Украиной.

Она также обратилась к тем украинцам, которые хотели бы сейчас вернуться в Украину. Она напомнила, что для этого им не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС.

Вместо этого нужно просто сообщить местным властям о своем возвращении. Если позже снова придется выезжать из Украины, им всегда будут рады в ЕС, сказала еврокомиссар.

Вскоре после начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Сначала правила действуют в течение одного года, но могут быть продлены еще на два года.

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Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

По словам Йоханссон, около 4,2 миллиона украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой.

В частности, около 952 тысяч человек прибыли в Германию из Украины в феврале-августе этого года.

Темы: беженцыЕСЕвропаУкраина
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