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У Кривому Розі вибухи вдруге за день, ППО знищила два дрони

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 17:48

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдруге за цей день лунають вибухи, які могли спричинити дрони-камікадзе. 

Джерело: голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул, "Суспільне", голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Вілкула: "Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди".

Деталі: Кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів у Кривому Розі о 17:41, тоді як повітряну тривогу не оголошували.

Оновлення: Згодом Резніченко повідомив гарні новини: "Наша ППО знищила над Кривим Рогом два дрони-камікадзе Shahed-136. Вони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області". 

Вранці 10 жовтня по місту вже був ракетний удар. Через руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Тернівському та частково Покровському районах міста зникла електрика та вода, повідомляв Вілкул. 

Також вранці був ракетний удар по Дніпру та масовані атаки по низці інших обласних центрів України, включно зі столицею Київ. 

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Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійнабезпілотники
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