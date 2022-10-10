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У Кривому Розі вибухи вдруге за день, ППО знищила два дрони

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 17:48

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдруге за цей день лунають вибухи, які могли спричинити дрони-камікадзе. 

Джерело: голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул, "Суспільне", голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Вілкула: "Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди".

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Деталі: Кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів у Кривому Розі о 17:41, тоді як повітряну тривогу не оголошували.

Оновлення: Згодом Резніченко повідомив гарні новини: "Наша ППО знищила над Кривим Рогом два дрони-камікадзе Shahed-136. Вони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області". 

Вранці 10 жовтня по місту вже був ракетний удар. Через руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Тернівському та частково Покровському районах міста зникла електрика та вода, повідомляв Вілкул. 

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Також вранці був ракетний удар по Дніпру та масовані атаки по низці інших обласних центрів України, включно зі столицею Київ. 

УП, оновлено о 19:22
Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійнабезпілотники
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