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В Кривом Роге взрывы второй раз за день, ПВО уничтожила два дрона

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 17:48

В Кривом Роге Днепропетровской области второй раз за этот день раздаются взрывы, причиной могли стать дроны-камикадзе. 

Источник: глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул, "Суспільне", глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Вилкула: "Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе "Шахиды".

Детали: Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуках взрывов в Кривом Роге в 17:41, тогда как воздушную тревогу не объявляли.

Обновление: Позже Резниченко сообщил хорошие новости: "Наша ПВО уничтожила над Кривым Рогом два дрона-камикадзе Shahed-136. Они были направлены врагом для атаки на критическую инфраструктуру области".

Утром 10 октября по городу уже был ракетный удар. Из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Терновском и частично Покровском районах города исчезло электричество и вода, сообщал Вилкул. 

Также утром был ракетный удар по Днепру и массированные атаки по ряду других областных центров Украины, включая столицу Киев.

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Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойнабеспилотники
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