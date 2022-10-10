Президент Польщі подзвонив Зеленському після термінових консультацій з генсеком НАТО
Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії.
Про це йдеться у його повідомленні в Twitter, пише "Європейська правда".
"Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками", - йдеться у повідомленні.
Канцелярія польського президента також повідомила, що Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Розмова стосувалася сьогоднішніх російських бомбардувань цивільних об’єктів в Україні", - йдеться у повідомленні.
Столтенберг написав, що розмова з Дудою стосувалася продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України.
"Росія продовжує неспровоковану агресію проти незалежної суверенної держави. Ми будемо триматися курсу", - написав він.
Раніше Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс обговорив допомогу у захисті українського неба.