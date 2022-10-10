Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Президент Польши позвонил Зеленскому после срочных консультаций с генсеком НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 18:24

Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции России.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я буду обсуждать это с другими руководителями", - говорится в сообщении.

Канцелярия польского президента также сообщила, что Дуда провел срочные консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Разговор касался сегодняшних российских бомбардировок гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении.

Столтенберг написал, что разговор с Дудой касался продолжения поддержки со стороны союзников по НАТО для Украины.

"Россия продолжает неспровоцированную агрессию против независимого суверенного государства. Мы будем придерживаться курса", - написал он.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс обсудил помощь в защите украинского неба.

Темы: ПольшаЗеленскийНАТО
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновлено от 06.19, фотоВраг ракетами атаковал Запорожье – ОВА

Эксперты ISW предположили, как Кремль использует Беларусь в войне против Украины

ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

Все новости...
Польша
Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам
"Новая почта" открыла первое заграничное отделение
Почта Польши снизила тарифы на отправку посылок в Украину на 75%
Последние новости
09:12
УЗ сообщила, сколько поездов задерживаются в пути после обстрелов
09:07
Как выглядит Киев после ракетных ударов 10 октября - видео
09:00
фотоРакетные удары 10 октября: ГСЧС говорит о 19 погибших
08:52
Макрон: массированные российские удары меняют характер войны
08:42
ВСУ уничтожили российской Су-25, склад с боеприпасами и 3 ЗРК оккупантов – Гайдай
08:10
На юге Украины под утро сбили 8 российских "Шахедов"
07:52
обновлено от 06.19, фотоВраг ракетами атаковал Запорожье – ОВА
07:44
фотоНа Днепропетровщине россияне всю ночь били по трем районам
07:25
ВСУ поразили 4 района сосредоточения живой силы врага – сводка
06:54
Эксперты ISW предположили, как Кремль использует Беларусь в войне против Украины
Все новости...