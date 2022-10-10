Президент Польши позвонил Зеленскому после срочных консультаций с генсеком НАТО

Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции России.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я буду обсуждать это с другими руководителями", - говорится в сообщении.

Канцелярия польского президента также сообщила, что Дуда провел срочные консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Разговор касался сегодняшних российских бомбардировок гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении.

Столтенберг написал, что разговор с Дудой касался продолжения поддержки со стороны союзников по НАТО для Украины.

"Россия продолжает неспровоцированную агрессию против независимого суверенного государства. Мы будем придерживаться курса", - написал он.

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Ранее Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс обсудил помощь в защите украинского неба.