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У прифронтовій частині Криворізького району заборонили продавати алкоголь

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 18:59

Повну заборону на продаж алкоголю запроваджено на території Апостолівської, Гречаноподівської, Зеленодольської, Карпівської, Нивотрудівської, Широківської територіальних громад Криворізького району та в Інгулецькому районі міста Кривий Ріг.

Джерело: голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Спільним рішенням Обласної військової адміністрації та військового командування (це їх повноваження відповідно до законодавства) запроваджено повну заборону на продаж алкоголю, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні на території Апостолівської, Гречаноподівської, Зеленодольської, Карпівської, Нивотрудівської, Широківської ТГ Криворізького району та в Інгулецькому районі міста Кривий Ріг з 10 жовтня 2022 року".

Деталі: В інших громадах Криворізького району та районах Кривого Рогу продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі. 

"Шановні бізнесмени, порахуйте, що вам вигідніше: дотримуватися цієї заборони або повної заборони на продаж алкоголю. Зафіксуємо такі випадки (продажу алкоголю бійцям – ред.) – заборонятимемо (повністю – ред.) і в інших районах міста", – наголосив Вілкул.

 
 

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьалкогольвійна
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