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В прифронтовой части Криворожского района запретили продавать алкоголь

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 18:59

Полный запрет на продажу алкоголя введен на территории Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Нивотрудовской, Широковской территориальных громад Криворожского района и в Ингулецком районе города Кривой Рог.

Источник: глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Совместным решением Областной военной администрации и военного командования (это их полномочия в соответствии с законодательством) введен полный запрет на продажу алкоголя, включая пиво, вино и слабоалкогольные напитки в розничной торговле и общественном питании на территории Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Нивотрудовской, Широковской ТО Криворожского района и в Ингулецком районе города Кривой Рог с 10 октября 2022 года".

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Детали: В других общинах (громадах) Криворожского района и районах Кривого Рога продолжает действовать запрет на продажу алкоголя людям в военной форме. 

"Уважаемые бизнесмены, посчитайте, что вам выгоднее: соблюдать этот запрет или полный запрет на продажу алкоголя. Зафиксируем такие случаи (продажи алкоголя бойцам – ред.) – будем запрещать (полностью – ред.) и в других районах города", – подчеркнул Вилкул.

 
 

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Темы: Кривой РогДнепропетровская областьалкогольвойна
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