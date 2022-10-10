В прифронтовой части Криворожского района запретили продавать алкоголь

Полный запрет на продажу алкоголя введен на территории Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Нивотрудовской, Широковской территориальных громад Криворожского района и в Ингулецком районе города Кривой Рог.

Источник: глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Совместным решением Областной военной администрации и военного командования (это их полномочия в соответствии с законодательством) введен полный запрет на продажу алкоголя, включая пиво, вино и слабоалкогольные напитки в розничной торговле и общественном питании на территории Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Нивотрудовской, Широковской ТО Криворожского района и в Ингулецком районе города Кривой Рог с 10 октября 2022 года".

Детали: В других общинах (громадах) Криворожского района и районах Кривого Рога продолжает действовать запрет на продажу алкоголя людям в военной форме.

"Уважаемые бизнесмены, посчитайте, что вам выгоднее: соблюдать этот запрет или полный запрет на продажу алкоголя. Зафиксируем такие случаи (продажи алкоголя бойцам – ред.) – будем запрещать (полностью – ред.) и в других районах города", – подчеркнул Вилкул.