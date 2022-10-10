Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе, 13 збито

Вдень понеділка 10 жовтня в небі над Київщиною та на сході України було збито 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил України

Деталі: За даними повітряників, друга "велика" повітряна тривога пообіді 10 жовтня оголошувалася через іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області та Білорусі.

Дев’ять цих "Shahed-136" було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр".

Також окупанти атакували цими дронами і на сході України. Зенітники повітряного командування "Схід" знищили ще чотири "Shahed-136".