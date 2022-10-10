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Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе, 13 сбиты

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 19:24
Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе, 13 сбиты
иллюстрация Воздушных сил

Днем понедельника 10 октября в небе над Киевской областью и на востоке Украины было сбито 13 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил Украины

Детали: По данным ВС, вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября объявлялась из-за иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которые атакуют Киев и северные области Украины с направления Курской области и Беларуси.

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Девять этих "Shahed-136" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр".

Также оккупанты атаковали этими дронами и на востоке Украины. Зенитчики воздушного командования "Восток" уничтожили еще четыре "Shahed-136".

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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