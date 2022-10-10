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Байден: Ракетні удари продемонстрували жорстокість незаконної війни Путіна проти України

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 20:15

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії територією України, зокрема, по Києву і вимагають від РФ вивести свої війська.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, пише "Європейська правда".

"Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі без жодної військової необхідності. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу", - йдеться у заяві.

Байден заявив, що ці атаки тільки ще більше зміцнюють відданість США допомагати народу України стільки, скільки потрібно.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо змушувати Росію платити ціну за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи", - йдеться у заяві.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив запровадження нових санкцій проти РФ з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Теми: БайденСШАвійнаРосія
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