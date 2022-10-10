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Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 20:15

Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву и требуют от РФ вывести свои войска.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, пишет "Европейская правда".

"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены цели без всякой военной необходимости. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", - говорится в заявлении.

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Байден заявил, что эти атаки только еще больше укрепляют приверженность США помогать народу Украины столько, сколько потребуется.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", - говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил введение новых санкций против РФ с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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Темы: БайденСШАвойнаРосcия
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