Нідерланди заберуть зі Словаччини свій ЗРК Patriot і частину солдатів

Нідерланди виведуть зі Словаччини одну з батарей системи ППО Patriot, а також скоротять кількість своїх військовослужбовців у складі багатонаціональної бойової групи НАТО в Словаччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Міністерство оборони Словацької Республіки говорить про закономірне рішення, що ґрунтується на оцінці безпекової ситуації в Словацькій Республіці та регіоні.

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"У нас є домовленість з союзниками, що вони будуть тут стільки, скільки буде потрібно. Ми вжили низку заходів безпеки, завдяки яким можемо зменшити кількість техніки, а також солдатів союзників. Я дякую Нідерландам за те, що їхні солдати були тут у вирішальний період", - сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За даними міністерства, зміни у складі контингенту багатонаціональної бойової групи НАТО є природною частиною розвитку ситуації та поставлених завдань. Як було заявлено, виведення голландської системи не вплине на обороноздатність Словацької Республіки, а дві німецькі батареї продовжать виконувати свої завдання, в тому числі й іншими засобами. На аеродромі Кучиня також продовжує розміщуватись батарея ЗРК Patriot збройних сил США.

Якщо цього вимагатиме ситуація, голландська система може бути негайно передислокована до Словаччини, зазначили в міністерстві. У разі необхідності кількість голландських солдатів може бути знову збільшена. У відомстві очікують поступового від'їзду голландської техніки і особового складу з вівторка, 11 жовтня.

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Нагадаємо, раніше Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.