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Нидерланды заберут из Словакии свой ЗРК Patriot и часть солдат

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 21:11

Нидерланды выведут из Словакии одну из батарей системы ПВО Patriot, а также сократят количество своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО в Словакии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Министерство обороны Словацкой Республики говорит о закономерном решении, основанном на оценке ситуации безопасности в Словацкой Республике и регионе.

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"У нас есть договоренность с союзниками, что они будут здесь столько, сколько потребуется. Мы приняли ряд мер безопасности, благодаря которым можем уменьшить количество техники, а также солдат союзников. Я благодарю Нидерланды за то, что их солдаты были здесь в решающий период", - сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По данным министерства, изменения в составе контингента многонациональной боевой группы НАТО являются естественной частью развития ситуации и поставленных задач. Как было заявлено, вывод голландской системы не повлияет на обороноспособность Словацкой Республики, а две немецкие батареи продолжат выполнять свои задачи, в том числе и другими средствами. На аэродроме Кучиня также продолжает размещаться батарея ЗРК Patriot вооруженных сил США.

Если этого потребует ситуация, голландская система может быть немедленно передислоцирована в Словакию, отметили в министерстве. В случае необходимости количество голландских солдат может быть снова увеличено. В ведомстве ожидают постепенного отъезда голландской техники и личного состава со вторника, 11 октября.

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Напомним, ранее Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив взамен американскую Patriot.

Темы: оружиеСловакия
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