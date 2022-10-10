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У європейських столицях проходять протести після ракетних ударів РФ по Україні

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 21:52

У кількох європейських столицях сотні людей вийшли на протести з засудженням ракетних ударів РФ по Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Варшаві протестувальники зібралися біля посольства РФ. Мітингувальники скандують: "Путіна геть!", "Терорист!" та "Геть фашизм!". Також лунають вигуки на честь України та українських воїнів. Окрім державних прапорів та прапорів ЄС, перед будівлею посольства було розгорнуто великий прапор в українських кольорах з червоно-білим серцем у центрі.

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Демонстрація, до якої постійно прибуває все більше людей, перебуває під охороною поліції.

Вулиця Бельведерська, на якій розташоване посольство РФ, перекрита.

Посольство України в Австрії повідомило, що більше 1000 людей зібралися сьогодні у Відні щоб сказати: Росія - країна терорист.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото посольства України в Австрії

Кілька сотень людей зібралися на Вацлавській площі у Празі, щоб висловити підтримку Україні після ракетних ударів.

Як повідомлялося, президент Зеленський обговорив з очільниками Франції та Німеччини наслідки масованих ракетних ударів по Україні.

Головним результатом переговорів з канцлером Німеччини стало рішення про термінове скликання позачергової зустрічі G7. Цього року Берлін є головуючим у групі.

Теми: ЄвропавійнаУкраїнаРосія
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