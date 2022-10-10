Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У європейських столицях проходять протести після ракетних ударів РФ по Україні

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 21:52

У кількох європейських столицях сотні людей вийшли на протести з засудженням ракетних ударів РФ по Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Варшаві протестувальники зібралися біля посольства РФ. Мітингувальники скандують: "Путіна геть!", "Терорист!" та "Геть фашизм!". Також лунають вигуки на честь України та українських воїнів. Окрім державних прапорів та прапорів ЄС, перед будівлею посольства було розгорнуто великий прапор в українських кольорах з червоно-білим серцем у центрі.

Демонстрація, до якої постійно прибуває все більше людей, перебуває під охороною поліції.

Вулиця Бельведерська, на якій розташоване посольство РФ, перекрита.

Посольство України в Австрії повідомило, що більше 1000 людей зібралися сьогодні у Відні щоб сказати: Росія - країна терорист.

 
фото посольства України в Австрії

Кілька сотень людей зібралися на Вацлавській площі у Празі, щоб висловити підтримку Україні після ракетних ударів.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, президент Зеленський обговорив з очільниками Франції та Німеччини наслідки масованих ракетних ударів по Україні.

Головним результатом переговорів з канцлером Німеччини стало рішення про термінове скликання позачергової зустрічі G7. Цього року Берлін є головуючим у групі.

Теми: ЄвропавійнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку

У Львові та Вінниці пролунали вибухи

Росія масово завозить до Білорусі "шахеди", а вивозить техніку і боєприпаси - ГУР

11 країн Європи попередили РФ: Бомбардування міст - воєнний злочин без терміну давності

фото, оновлено від 07:52Ворог 12 ракетами атакував Запоріжжя: загинула людина

Втрати Росії вже перевалили за 63 тисячі військових

Усі новини...
Європа
ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців
Одна з дипмісій у Києві постраждала під час ракетних обстрілів
У Зеленського переконані, що новий європейський формат відповідатиме очікуванням Києва
Останні новини
13:30
Третина Львова без світла після ракетного удару
13:27
відеоСБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих "прильотів"
13:24
Росія знову атакувала Україну: Міноборони РФ заявило, що "цілі досягнуто"
13:18
Нам потрібен щит ППО - звернення
13:06
Курс валют на 11 жовтня: гривня "оговтується" після масованих атак по Україні
13:05
Тихановська запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі
13:02
Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
13:00
Українська ППО збила ще 14 російських ракет в різних регіонах
12:55
Росія втратила 60% ринку морських перевезень нафти в Європі
12:50
ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину
Усі новини...