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В европейских столицах прошли протесты после ракетных ударов РФ по Украине

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 21:52

В нескольких европейских столицах сотни людей вышли на протесты с осуждением ракетных ударов РФ по Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Варшаве протестующие собрались возле посольства РФ. Митингующие скандируют: "Путина прочь!", "Террорист!" и "Долой фашизм!". Также раздаются выкрики в честь Украины и украинских воинов. Кроме государственных флагов и флагов ЕС, перед зданием посольства был развернут большой флаг в украинских цветах с красно-белым сердцем в центре.

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Демонстрация, к которой постоянно прибывает все больше людей, находится под охраной полиции.

Улица Бельведерская, на которой расположено посольство РФ, перекрыта.

Посольство Украины в Австрии сообщило, что более 1000 человек собрались сегодня в Вене чтобы сказать: Россия - страна террорист.

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Несколько сотен человек собрались на Вацлавской площади в Праге, чтобы выразить поддержку Украине после ракетных ударов.

Как сообщалось, президент Зеленский обсудил с руководителями Франции и Германии последствия массированных ракетных ударов по Украине.

Главным результатом переговоров с канцлером Германии стало решение о срочном созыве внеочередной встречи G7. В этом году Берлин является председательствующим в группе.

Темы: ЕвропавойнаУкраинаРосcия
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