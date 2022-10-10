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Ракетний удар Росії 10 жовтня: МВС підтверджує загибель 14 людей

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 22:28
Денис Монастирський. фото МВС

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні 10 жовтня правоохоронними органами підтверджено загибель 14 людей, ще 97 осіб травмовані.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Фактично, це вдруге після 24 лютого цього року був настільки масштабний обстріл, а з точки зору критичної енергетичної інфраструктури, це, напевно, найбільший обстріл в сучасній історії.

Зараз цей обстріл можна назвати енергетичним тероризмом, він був продовженням, на мою думку, і ядерного тероризму з атомною станцією, маю на увазі Запорізьку АЕС, яка обстрілювалась постійно з боку російських військ.

Маємо обстріли в 12 регіонах. Ми зафіксували 74 обстріли на цю годину на жаль, маємо підтверджених 14 загиблих і 97 травмованих осіб".

Деталі: За словами міністра, наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури планують подолати впродовж 24 годин.

За словами Монастирського, в Україні після ракетних ударів 10 жовтня загасили 30 пожеж. Наразі понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

ВІДЕО ДНЯ

У Дніпропетровській області знеструмлено 4 шахти, де на момент вибухів перебували 854 шахтарі. Під землею залишаються 118 гірників, однак триває їх підйом на поверхню.

Теми: війна
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