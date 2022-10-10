Ракетный удар России 10 октября: МВД подтверждает гибель 14 человек

В результате массированной ракетной атаки России по Украине 10 октября правоохранительными органами подтверждена гибель 14 человек, еще 97 человек травмированы.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Фактически, это второй раз после 24 февраля этого года был настолько масштабный обстрел, а с точки зрения критической энергетической инфраструктуры, это, наверное, самый большой обстрел в современной истории.

Сейчас этот обстрел можно назвать энергетическим терроризмом, он был продолжением, по моему мнению, и ядерного терроризма с атомной станцией, имею в виду Запорожскую АЭС, которая обстреливалась постоянно со стороны российских войск.

Есть обстрелы в 12 регионах. Мы зафиксировали 74 обстрела на этот час, к сожалению, имеем подтвержденных 14 погибших и 97 травмированных лиц".

Детали: По словам министра, последствия обстрелов энергетической инфраструктуры планируют преодолеть в течение 24 часов.

По словам Монастырского, в Украине после ракетных ударов 10 октября потушили 30 пожаров. Сейчас более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

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В Днепропетровской области обесточены 4 шахты, где на момент взрывов находились 854 шахтера. Под землей остаются 118 горняков, однако продолжается их подъем на поверхность.