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Глава Євроради: ракетні удари РФ свідчать про зростаючий відчай Кремля

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 23:14

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що масовані ракетні удари по Україні свідчать про зростаючий відчай Кремля.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у його заяві, поширеній Єврорадою.

"Я найрішучішим чином засуджую жахливі та неприйнятні удари, які Росія завдала по Києву та всій Україні. Щирі співчуття родинам жертв цих неприйнятних актів умисного насильства" - заявив Мішель.

Він наголосив, що невибіркові удари по цивільному населенню є воєнним злочином.

"Те, що Кремль вдається до цієї тактики, свідчить лише про його власний зростаючий відчай" - заявив Мішель.

"Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України в політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленні та забезпеченні потреб у підготовці до зими" - додав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом обговорив надання Україні систем протиповітряної оборони.

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Теми: війнаЄСРосіяПутін
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