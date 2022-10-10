Глава Євроради: ракетні удари РФ свідчать про зростаючий відчай Кремля
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що масовані ракетні удари по Україні свідчать про зростаючий відчай Кремля.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у його заяві, поширеній Єврорадою.
"Я найрішучішим чином засуджую жахливі та неприйнятні удари, які Росія завдала по Києву та всій Україні. Щирі співчуття родинам жертв цих неприйнятних актів умисного насильства" - заявив Мішель.
Він наголосив, що невибіркові удари по цивільному населенню є воєнним злочином.
"Те, що Кремль вдається до цієї тактики, свідчить лише про його власний зростаючий відчай" - заявив Мішель.
"Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України в політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленні та забезпеченні потреб у підготовці до зими" - додав він.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом обговорив надання Україні систем протиповітряної оборони.