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Глава Евросовета: ракетные удары РФ свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 23:14

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что массированные ракетные удары по Украине свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении, распространенном Евросоветом.

"Я решительным образом осуждаю ужасные и неприемлемые удары, которые Россия нанесла по Киеву и всей Украине. Искренние соболезнования семьям жертв этих неприемлемых актов умышленного насилия", - заявил Мишель.

Он отметил, что неизбирательные удары по гражданскому населению являются военным преступлением.

"То, что Кремль прибегает к этой тактике, свидетельствует лишь о его собственном растущем отчаянии", - заявил Мишель.

"Европейский Союз остается твердо преданным поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане, а также в восстановлении и обеспечении потребностей в подготовке к зиме", - добавил он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудил предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

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Темы: войнаЕСРосcияПутин
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