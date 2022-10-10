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Байден пообіцяв Україні передові системи ППО

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 23:19
Байден пообіцяв Україні передові системи ППО
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що Байден під час розмови висловив своє засудження ракетних ударів, завданих Росією по Україні, в тому числі по Києву, та висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених у результаті цих безглуздих атак. 

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"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту, включаючи передові системи протиповітряної оборони" - йдеться у заяві. 

Президент США також наголосив на своїй постійній взаємодії з союзниками та партнерами з метою продовження накладання санкцій на Росію, притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Зеленський назвав продуктивною свою розмову з Байденом.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна змінила перелік пріоритетної зброї для отримання в Сполучених Штатів із наближенням зими: тепер перші місця там посідають системи протиповітряної оборони, оскільки Росія, ймовірно, активізує ракетні удари по інфраструктурі.

США сприяли передачі Україні систем С-300 від Словаччини, а також оголосили про передачу протиповітряних радарів і двох власних комплексів ППО NASAMS. Українська сторона, однак, говорить, що цієї кількості недостатньо і прибуде вона не одразу.

Теми: СШАУкраїназброяБайден
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