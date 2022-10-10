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Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 23:19
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что Байден во время разговора выразил свое осуждение ракетных ударов, нанесенных Россией по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате этих бессмысленных атак. 

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты, включая передовые системы противовоздушной обороны", - говорится в заявлении. 

Президент США также отметил свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами с целью продолжения наложения санкций на Россию, привлечения России к ответственности за ее военные преступления и зверства, а также предоставления Украине безопасности, экономической и гуманитарной помощи.

Напомним, Зеленский назвал продуктивным свой разговор с Байденом.

Ранее СМИ сообщали, что Украина изменила перечень приоритетного оружия для получения у Соединенных Штатов с приближением зимы: теперь первые места там занимают системы противовоздушной обороны, поскольку Россия, вероятно, активизирует ракетные удары по инфраструктуре.

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США способствовали передаче Украине систем С-300 от Словакии, а также объявили о передаче противовоздушных радаров и двух собственных комплексов ПВО NASAMS. Украинская сторона, однако, говорит, что этого количества недостаточно и прибудет оно не сразу.

Темы: СШАУкраинаоружиеБайден
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