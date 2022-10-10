Поліція посилює вуличне патрулювання Київщини ввечері і вночі

Після масованих російських ударів у понеділок поліція Київщини переходить на посилений режим чергування на вулицях області у нічний і вечірній час.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Ми від сьогодні збільшуємо кількість зовнішніх нарядів – виводимо їх на вулиці саме у вечірній та нічний час. Це пов’язано з тим що влада, місцеві органи влади та енергокомпанії будуть економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі.

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Ми розуміємо, що в темний час доби треба допомогти нашим громадянам безпечно дійти додому, щоб щодо них не було скоєно злочину або адміністративного правопорушення".

Деталі: За словами поліцейського, кожен із цих нарядів буде додатково оснащуватися приборами освітлення та іншими технічними засобами, які дозволять бути їм енергонезалежними під час несення служби.

Додатково поліцейські отримають ліки та все необхідне для надання першої домедичної допомоги, зокрема турнікети для зупинки крові.