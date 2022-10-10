Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью

После массированных российских ударов в понедельник полиция Киевщины переходит на усиленный режим дежурства на улицах области в ночное и вечернее время.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram

Прямая речь: "Мы сегодня увеличиваем количество внешних нарядов - выводим их на улицы именно в вечернее и ночное время. Это связано с тем, что власть, местные органы власти и энергокомпании будут экономить электричество и снижать нагрузку на наши сети.

Мы понимаем, что в темное время суток надо помочь нашим гражданам безопасно дойти домой, чтобы в отношении них не было совершено преступления или административного правонарушения".

Детали: По словам полицейского, каждый из этих нарядов будет дополнительно оснащаться приборами освещения и другими техническими средствами, которые позволят быть им энергонезависимыми во время несения службы.

Дополнительно полицейские получат лекарства и все необходимое для оказания первой домедицинской помощи, в частности турникеты для остановки крови.