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Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
фото с facebook-страницы патрульной полиции

После массированных российских ударов в понедельник полиция Киевщины переходит на усиленный режим дежурства на улицах области в ночное и вечернее время.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram

Прямая речь: "Мы сегодня увеличиваем количество внешних нарядов - выводим их на улицы именно в вечернее и ночное время. Это связано с тем, что власть, местные органы власти и энергокомпании будут экономить электричество и снижать нагрузку на наши сети.

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Мы понимаем, что в темное время суток надо помочь нашим гражданам безопасно дойти домой, чтобы в отношении них не было совершено преступления или административного правонарушения".

Детали: По словам полицейского, каждый из этих нарядов будет дополнительно оснащаться приборами освещения и другими техническими средствами, которые позволят быть им энергонезависимыми во время несения службы.

Дополнительно полицейские получат лекарства и все необходимое для оказания первой домедицинской помощи, в частности турникеты для остановки крови.

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Темы: Киевская областьполиция
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