На Сумщині електропостачання відновлено у двох районах – ОВА

Після масованого ракетного удару в Сумській області електропостачання відновлено у двох районах, в решті – частково.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Сумський та Охтирський райони: повністю підключено. Але не відновлено настільки, щоб користуватися мережею "на повну".

Деталі: У Роменському районі постачання електроенергії відновлено в усіх громадах, окрім Андріяшівської, Хмелівської, Коровинської та Капустинського старостату Синівської громади.

У Роменській громаді до мережі підключені об'єкти критичної інфраструктури.

У Конотопському районі електропостачання є скрізь, лише у Кролевецькій громаді – частково.

У Шосткинському районі електроенергія є частково у Глухівській та Шосткинській громадах з віяловими відключеннями.

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В інших громадах підключені лише об'єкти критичної інфраструктури.

"Електроенергію для населення маємо підключити найближчим часом", – зазначив Живицький.

Нагадаємо: Внаслідок масового ранкового обстрілу було пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та столиці, частина областей знеструмлені.