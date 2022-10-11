На Сумщині електропостачання відновлено у двох районах – ОВА
Після масованого ракетного удару в Сумській області електропостачання відновлено у двох районах, в решті – частково.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова: "Сумський та Охтирський райони: повністю підключено. Але не відновлено настільки, щоб користуватися мережею "на повну".
Деталі: У Роменському районі постачання електроенергії відновлено в усіх громадах, окрім Андріяшівської, Хмелівської, Коровинської та Капустинського старостату Синівської громади.
У Роменській громаді до мережі підключені об'єкти критичної інфраструктури.
У Конотопському районі електропостачання є скрізь, лише у Кролевецькій громаді – частково.
У Шосткинському районі електроенергія є частково у Глухівській та Шосткинській громадах з віяловими відключеннями.
В інших громадах підключені лише об'єкти критичної інфраструктури.
"Електроенергію для населення маємо підключити найближчим часом", – зазначив Живицький.
Нагадаємо: Внаслідок масового ранкового обстрілу було пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та столиці, частина областей знеструмлені.