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На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

После массированного ракетного удара в Сумской области электроснабжение восстановлено в двух районах, в остальных - частично.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Сумской и Ахтырский районы: полностью подключено. Но не восстановлено настолько, чтобы пользоваться сетью "на полную".

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Детали: В Роменском районе поставки электроэнергии восстановлены во всех громадах, кроме Андрияшевской, Хмелевской, Коровинской и Капустинского старостата Синевской громады.

В Роменской громаде к сети подключены объекты критической инфраструктуры.

В Конотопском районе электроснабжение есть везде, только в Кролевецкой громаде - частично.

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В Шосткинском районе электроэнергия есть частично в Глуховской и Шосткинской громадах с веерными отключениями.

В других общинах подключены только объекты критической инфраструктуры.

"Электроэнергию для населения должны подключить в ближайшее время", - отметил Живицкий.

Напомним: В результате массового утреннего обстрела были повреждены по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.

Темы: Сумская областьэлектроэнергиявойна
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