На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
После массированного ракетного удара в Сумской области электроснабжение восстановлено в двух районах, в остальных - частично.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Сумской и Ахтырский районы: полностью подключено. Но не восстановлено настолько, чтобы пользоваться сетью "на полную".
Детали: В Роменском районе поставки электроэнергии восстановлены во всех громадах, кроме Андрияшевской, Хмелевской, Коровинской и Капустинского старостата Синевской громады.
В Роменской громаде к сети подключены объекты критической инфраструктуры.
В Конотопском районе электроснабжение есть везде, только в Кролевецкой громаде - частично.
В Шосткинском районе электроэнергия есть частично в Глуховской и Шосткинской громадах с веерными отключениями.
В других общинах подключены только объекты критической инфраструктуры.
"Электроэнергию для населения должны подключить в ближайшее время", - отметил Живицкий.
Напомним: В результате массового утреннего обстрела были повреждены по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.