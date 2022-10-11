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Через масований обстріл України Трасс вимагатиме скликати лідерів НАТО

Ольга Глущенко Вівторок, 11 жовтня 2022, 02:58
Ліз Трасс, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс у вівторок звернеться до лідерів "Великої сімки" (G7) із закликом залишатися непохитними у своїй підтримці України і попросить провести термінову зустріч лідерів НАТО.

Джерело: Downing Street, Reuters

Деталі: Британія заявила, що російські ракетні удари по цивільних районах Україні є неприйнятними, і Трасс сказала, що віртуальна зустріч G7, до якої також приєднається Президент України Володимир Зеленський, є шансом підтвердити єдність протистояння російському вторгненню.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку ми не повинні ні на йоту похитнутися в нашій рішучості допомогти їм (українцям – ред.) здобути його (мир – ред.)", – очікується, що Трасс це скаже на зустрічі, згідно з витримками, опублікованими її канцелярією.

Крім того, Трасс заявить, що українським військовим успіхам частково сприяла військова та гуманітарна допомога з боку міжнародного співтовариства, а також вплив санкцій на Росію.

Вона наголосить на необхідності збереження санкцій і попросить провести повноцінну зустріч лідерів країн-членів військового альянсу НАТО найближчими днями.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс обговорив допомогу в захисті українського неба.

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Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
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