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Из-за массированного обстрела Украины Трасс потребует созвать лидеров НАТО

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 02:58
Лиз Трасс, фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник обратится к лидерам "Большой семерки" (G7) с призывом оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины и попросит провести срочную встречу лидеров НАТО.

Источник: Downing Street, Reuters

Детали: Великобритания заявила, что российские ракетные удары по гражданским районам Украины неприемлемы, и Трасс сказала, что виртуальная встреча G7, к которой также присоединится Президент Украины Владимир Зеленский, является шансом подтвердить единство противостояния российскому вторжению.

"Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны мы не должны ни на йоту пошатнуться в нашей решимости помочь им (украинцам - ред.) обрести его (мир - ред.)", - ожидается, что Трасс это скажет на встрече, согласно выдержкам, опубликованным ее канцелярией.

Кроме того, Трасс заявит, что украинским военным успехам частично способствовала военная и гуманитарная помощь со стороны международного сообщества, а также влияние санкций на Россию.

Она подчеркнет необходимость сохранения санкций и попросит провести полноценную встречу лидеров стран-членов военного альянса НАТО в ближайшие дни.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс обсудил помощь в защите украинского неба.

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Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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