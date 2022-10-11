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Обстріли росіян: на Сумщині загинула людина, ще четверо – поранені

Ольга Глущенко Вівторок, 11 жовтня 2022, 04:48
Обстріли росіян: на Сумщині загинула людина, ще четверо – поранені
наслідки обстрілів на Сумщині, фото: telegram Живицького

Внаслідок російських обстрілів у Сумській області загинула людина, ще четверо – отримали поранення. Крім того, під час аварійних робіт травмувалися три людини.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Окрім двох ракет, з боку РФ 10 жовтня було ще понад 50 приходів за день по прикордонню Сумщини.

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Росіяни запустили 6 мін по Краснопільській громаді, обійшлося без наслідків.

Під час ракетної терористичної атаки близько 10 ранку в Конотопському районі росіяни знищили об'єкт інфраструктури. Тривають аварійні роботи. Травмовані два працівники підприємства та рятівник ДСНС.

Із 13 години ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі – із крупнокаліберного кулемету з території Росіі.

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5 приходів з САУ по одному з сіл Краснопільської громади – близько 15 години.

Тричі були обстріли з САУ та мінометів Білопільської громади.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо – поранені та госпіталізовані до лікарні. У самому Білопілля пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат і підприємство.

Також із САУ, міномету, автоматичного станкового гранатомету росіяни обстрілювали Великописарівську та Юнаківську громади – обійшлося без жертв.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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