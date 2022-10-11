Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы россиян: на Сумщине погиб человек, еще четверо – ранены

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 04:48
последствия обстрелов на Сумщине, фото: telegram Живицкого

В результате российских обстрелов в Сумской области погиб человек, еще четверо – получили ранения. Кроме того, во время аварийных работ травмировались три человека.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Кроме двух ракет, со стороны РФ 10 октября было еще более 50 приходов за день по пограничью Сумщины.

Россияне запустили 6 мин по Краснопольской общине, обошлось без последствий.

Во время ракетной террористической атаки около 10 утра в Конотопском районе россияне уничтожили объект инфраструктуры. Продолжаются аварийные работы. Травмированы два работника предприятия и спасатель ГСЧС.

С 13 часов враг начал вести огонь в Шосткинском районе – из крупнокалиберного пулемета с территории России.

5 приходов из САУ по одному из сел Краснопольской общины – около 15 часов.

ВИДЕО ДНЯ

Трижды были обстрелы из САУ и минометов Белопольской громады.

В результате обстрела один человек погиб, еще четверо – ранены и госпитализированы в больницу. В самом Белополье повреждены многоэтажка, частные дома, школа-интернат и предприятие.

Также из САУ, миномета, автоматического станкового гранатомета россияне обстреливали Великописаревскую и Юнаковскую общины – обошлось без жертв.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины – СМИ

фотоУкраина вернула из плена 32 воина и тело погибшего израильтянина

Путин убеждает гендиректора МАГАТЭ в "излишней политизации" захвата ЗАЭС 

Украина получила первую систему ПВО IRIS-T от Германии - СМИ

Вечером в Киеве и в отдельных регионах снова применяют веерные отключения – Укрэнерго

Зеленский предложил странам G7 "формулу мира", чтобы остановить Путина

Все новости...
Сумская область
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
Сумщина: в Конотопе ударили по объекту инфраструктуры, перебои со светом
Россияне атаковали Сумскую область, 70 "приходов" за день
Последние новости
20:01
видеоНаходки ужасают: в деоккупированном Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, среди них младенец
19:41
фотоВ Киеве возобновили движение на месте удара возле парка Шевченко и взялись за "город Кличко"
19:40
Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины – СМИ
19:27
Глава МИД Венгрии подтвердил визит в Москву - уже второй после 24 февраля
19:23
ООН работает над продолжением "зерновой инициативы" на год
19:21
Болгария отвергла причастность к взрыву на Крымском мосту, о чем говорили в РФ
19:18
В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии
19:10
ВСУ отбили 6 атак врага и попали в 4 склада с боеприпасами оккупантов - Генштаб
19:02
"Худшее еще впереди": МВФ обновил прогнозы по росту мировой экономики
18:58
Лидеры G7 предостерегли РФ от использования ядерного оружия и пообещали дальнейшую поддержку Украине
Все новости...