Обстрелы россиян: на Сумщине погиб человек, еще четверо – ранены

В результате российских обстрелов в Сумской области погиб человек, еще четверо – получили ранения. Кроме того, во время аварийных работ травмировались три человека.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Кроме двух ракет, со стороны РФ 10 октября было еще более 50 приходов за день по пограничью Сумщины.

Россияне запустили 6 мин по Краснопольской общине, обошлось без последствий.

Во время ракетной террористической атаки около 10 утра в Конотопском районе россияне уничтожили объект инфраструктуры. Продолжаются аварийные работы. Травмированы два работника предприятия и спасатель ГСЧС.

С 13 часов враг начал вести огонь в Шосткинском районе – из крупнокалиберного пулемета с территории России.

5 приходов из САУ по одному из сел Краснопольской общины – около 15 часов.

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Трижды были обстрелы из САУ и минометов Белопольской громады.

В результате обстрела один человек погиб, еще четверо – ранены и госпитализированы в больницу. В самом Белополье повреждены многоэтажка, частные дома, школа-интернат и предприятие.

Также из САУ, миномета, автоматического станкового гранатомета россияне обстреливали Великописаревскую и Юнаковскую общины – обошлось без жертв.