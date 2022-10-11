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Обстрелы россиян: на Сумщине погиб человек, еще четверо – ранены

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 04:48
Обстрелы россиян: на Сумщине погиб человек, еще четверо – ранены
последствия обстрелов на Сумщине, фото: telegram Живицкого

В результате российских обстрелов в Сумской области погиб человек, еще четверо – получили ранения. Кроме того, во время аварийных работ травмировались три человека.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Кроме двух ракет, со стороны РФ 10 октября было еще более 50 приходов за день по пограничью Сумщины.

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Россияне запустили 6 мин по Краснопольской общине, обошлось без последствий.

Во время ракетной террористической атаки около 10 утра в Конотопском районе россияне уничтожили объект инфраструктуры. Продолжаются аварийные работы. Травмированы два работника предприятия и спасатель ГСЧС.

С 13 часов враг начал вести огонь в Шосткинском районе – из крупнокалиберного пулемета с территории России.

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5 приходов из САУ по одному из сел Краснопольской общины – около 15 часов.

Трижды были обстрелы из САУ и минометов Белопольской громады.

В результате обстрела один человек погиб, еще четверо – ранены и госпитализированы в больницу. В самом Белополье повреждены многоэтажка, частные дома, школа-интернат и предприятие.

Также из САУ, миномета, автоматического станкового гранатомета россияне обстреливали Великописаревскую и Юнаковскую общины – обошлось без жертв.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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