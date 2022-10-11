На Дніпропетровщині росіяни всю ніч гатили по трьох районах

У Дніпропетровській області всю ніч 11 жовтня росіяни обстрілювали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією.

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Попередньо, минулося без постраждалих".

Деталі: У Нікополі ударами пошкоджено заправку та крамницю.

У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

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У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

На Синельниківщині росіяни ударили з "Торнадо-С" по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу.

У Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 000 родин. Енергетики продовжують роботу.