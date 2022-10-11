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На Днепропетровщине россияне всю ночь били по трем районам

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 07:44
На Днепропетровщине россияне всю ночь били по трем районам
последствия обстрелов, фото: telegram Резниченко

В Днепропетровской области всю ночь 11 октября россияне обстреливали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Враг бил "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией.

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Предварительно, обошлось без пострадавших".

Детали: В Никополе ударами повреждены заправка и магазин.

В Червоногригорьевской громаде несколько домов разрушены, десяток повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

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В Марганецкой и Мировской громадах продолжается обследование территорий. Детали обстрелов выясняются.

На Синельниковщине россияне ударили из "Торнадо-С" по Великомихайловской громаде. Последствия уточняются.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал.

В Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4 000 семей. Энергетики продолжают работу.

 
 

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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