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ЗСУ знищили російській Су-25, склад з боєприпасами і 3 ЗРК окупантів – Гайдай

Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 08:42
Знищена російська техніка на Луганщині. Фото з Telegram Гайдая

Українські захисники у Луганській області знищили три зенітних ракетних комплекси окупантів, ворожий Су-25 та склад з боєприпасами.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Подалі від фронту, де авіація Сил оборони України 10 жовтня завдала 6 ударів, підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи ППО знищили ворожий літак Су-25".

Деталі: Ще один ЗРК С-300, а також російський склад з боєприпасами знищили ракетні війська і артилерія. Захисники уразили пункт управління та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Тим часом окупанти, за словами Гайдая, під виглядом виявлення диверсантів ловлять на території Луганщини російських дезертирів.

Голова ОВА також додав, що в лікарнях області дуже багато поранених окупантів – їх кладуть навіть в дитячих лікарнях поряд дітьми. Через брак вільних місць деяких дітей не долікували та виписали. Зокрема, переповнена російськими загарбниками лікарня в Антрациті.

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Гайдай розповів, що наразі неспокійно і в рядах колаборантів. За його даними, більша частина сепаратистів Троїцького району, яка пішли працювати на ворога, оформила безкоштовні відпустки і намагається виїхати вглиб Луганщини, а за можливості – в Росію.

11 жовтня окупанти з різних видів озброєння обстріляли низку населених пунктів. Зокрема, на Слобожанському напрямку: Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка.

На Краматорському напрямку: Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка.

На Бахмутському напрямку: Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка.

Теми: Луганська областьвійна
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