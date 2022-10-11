ВСУ уничтожили российской Су-25, склад с боеприпасами и 3 ЗРК оккупантов – Гайдай

Украинские защитники в Луганской области уничтожили три зенитных ракетных комплекса оккупантов, вражеский Су-25 и склад с боеприпасами.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Подальше от фронта, где авиация Сил обороны Украины 10 октября нанесла 6 ударов, подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили вражеский самолет Су-25".

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Детали: Еще один ЗРК С-300, а также российский склад с боеприпасами уничтожили ракетные войска и артиллерия. Защитники поразили пункт управления и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Украинские воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Тем временем оккупанты, по словам Гайдая, под видом поиска диверсантов ловят на территории Луганщины российских дезертиров.

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Глава ОВА также добавил, что в больницах области очень много раненых оккупантов – их кладут даже в детских больницах рядом с детьми. Из-за нехватки свободных мест некоторых детей не долечили и выписали. В частности, переполнена российскими захватчиками больница в Антраците.

Гайдай рассказал, что сейчас неспокойно и в рядах коллаборационистов. По его данным, большая часть сепаратистов Троицкого района, которые пошли работать на врага, оформила бесплатные отпуска и пытается уехать вглубь Луганской области, а по возможности – в Россию.

11 октября оккупанты из различных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов. В частности, на Слобожанском направлении: Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка.

На Краматорском направлении: Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григорьевка.

На Бахмутском направлении: Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Отрадовка.