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РФ планувала масовані авіаудари по Україні ще до вибуху на Кримському мосту – Білий дім

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 09:22
Джон Кірбі. Фото gettyimages

Сполучені Штати вважають, що Росія планувала масовані авіаудари по Україні ще до вибуху на Кримському мосту.

Про це в коментарі CNN заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Найімовірніше, це було те, що вони планували протягом досить тривалого часу. Це не означає, що вибух на Кримському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів", – сказав Кірбі.

За його словами, атаки такого масштабу не могли бути сплановані за кілька днів.

Кірбі також не зміг сказати, чи остаточно Путін перейшов від стратегії програшної війни на полі бою до кампанії з підриву морального духу цивільного населення і завдання руйнівної шкоди українським містам та інфраструктурі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО.

Теми: СШАРосіяУкраїна
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