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РФ планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту – Белый дом

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 09:22
Джон Кирби. Фото gettyimages

Соединенные Штаты считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва Крымского моста.

Об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Скорее всего, это было то, что они планировали в течение довольно длительного времени. Но это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов", – сказал Кирби.

По его словам, атаки такого масштаба не могли быть спланированы за несколько дней.

Кирби также не смог сказать, окончательно ли Путин перешел от стратегии проигрышной войны на поле боя к кампании по подрыву морального духа гражданского населения и нанесению разрушительного ущерба украинским городам и инфраструктуре.

Напомним, президент США Джо Байден в разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО.

Темы: СШАРосcияУкраина
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