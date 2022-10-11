РФ планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту – Белый дом

Соединенные Штаты считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва Крымского моста.

Об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Скорее всего, это было то, что они планировали в течение довольно длительного времени. Но это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов", – сказал Кирби.

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По его словам, атаки такого масштаба не могли быть спланированы за несколько дней.

Кирби также не смог сказать, окончательно ли Путин перешел от стратегии проигрышной войны на поле боя к кампании по подрыву морального духа гражданского населения и нанесению разрушительного ущерба украинским городам и инфраструктуре.

Напомним, президент США Джо Байден в разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО.