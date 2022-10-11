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Росіяни влучили по Вінниччині

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 09:35
Росіяни влучили по Вінниччині
ладижинська тец, фото: вікіпедія

Російські окупанти атакували Вінницьку область, влада повідомляє про влучання.

Джерело: глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, в.о. мера Ладижина Олександр Коломієць

Деталі: Борзов повідомив, що у Вінницькій області є влучання. Спершу в нього було написано, що то були іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували близько 7:30 Ладижинську ТЕС.

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Наразі повідомлення відредаговане, залишилась інформація про влучання.

Тим часом мер Ладижина Коломієць запевнив, що постраждалих немає.

Теми: Вінницька область
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