Росіяни влучили по Вінниччині
Вівторок, 11 жовтня 2022, 09:35
Російські окупанти атакували Вінницьку область, влада повідомляє про влучання.
Джерело: глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, в.о. мера Ладижина Олександр Коломієць
Деталі: Борзов повідомив, що у Вінницькій області є влучання. Спершу в нього було написано, що то були іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували близько 7:30 Ладижинську ТЕС.
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Наразі повідомлення відредаговане, залишилась інформація про влучання.
Тим часом мер Ладижина Коломієць запевнив, що постраждалих немає.