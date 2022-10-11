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Россияне попали по Винницкой области

Роман ПетренкоВторник, 11 октября 2022, 09:35
Россияне попали по Винницкой области
ладыжинская тец, фото: википедия

Российские оккупанты атаковали Винницкую область, власти сообщают о попаданиях.

Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, и.о. мэра Ладыжина Александр Коломиец

Детали: Борзов сообщил, что в Винницкой области есть попадания. Сначала у него было написано, что это были иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали около 7:30 Ладыжинскую ТЭС.

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Сейчас сообщение отредактировано, осталась только информация о попадании.

Между тем мэр Ладыжина Коломиец заверил, что пострадавших нет.

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Темы: Винницкая область
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