Россияне попали по Винницкой области
Вторник, 11 октября 2022, 09:35
Российские оккупанты атаковали Винницкую область, власти сообщают о попаданиях.
Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, и.о. мэра Ладыжина Александр Коломиец
Детали: Борзов сообщил, что в Винницкой области есть попадания. Сначала у него было написано, что это были иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали около 7:30 Ладыжинскую ТЭС.
Сейчас сообщение отредактировано, осталась только информация о попадании.
Между тем мэр Ладыжина Коломиец заверил, что пострадавших нет.