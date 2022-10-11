На Хмельниччині та Київщині спрацювала ППО

У Хмельницькій та Київській областях повідомили про вибухи, спрацювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій та Київської ОВА Олексій Кулеба

Деталі: Гамалій уточнив, що спрацювала ППО і просить залишатися в укриттях.

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За декілька хвилин він уточнив, що ППО збили іранський дрон-кімікадзе "Shahed-136"

Тим часом місцеві телеграм-канали публікують кадри про збиття об’єкта над Шепетівкою.

Пряма мова Кулеби: "В одному з районів області силами ППО збито ракету".

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Більше деталей: За декілька хвилин Кулеба повідомив, що збили ще одну ракету.