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На Хмельниччині та Київщині спрацювала ППО

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 10:04
ілюстративне фото ракети, getty images

У Хмельницькій та Київській областях повідомили про вибухи, спрацювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій та Київської ОВА Олексій Кулеба

Деталі: Гамалій уточнив, що спрацювала ППО і просить залишатися в укриттях.

За декілька хвилин він уточнив, що ППО збили іранський дрон-кімікадзе "Shahed-136" 

Тим часом місцеві телеграм-канали публікують кадри про збиття об’єкта над Шепетівкою.

Пряма мова Кулеби: "В одному з районів області силами ППО збито ракету".

Більше деталей: За декілька хвилин Кулеба повідомив, що збили ще одну ракету.

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Теми: ХмельниччинаППОобстрілРосія
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