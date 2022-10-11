В Хмельницкой и Киевской областях сработала ПВО

В Хмельницкой и Киевской областях сообщили о взрывах, сработала противовоздушная оборона.

Источник: председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и Киевской ОВА Алексей Кулеба

Детали: Гамалий уточнил, что сработала ПВО и просит оставаться в укрытиях.

Через несколько минут он уточнил, что ПВО сбили иранский дрон-кимикадзе "Shahed-136"

Тем временем местные телеграмм-каналы публикуют кадры о сбитии объекта над Шепетовкой.

Прямая речь Кулебы: "В одном из районов области силами ПВО сбита ракета".

Больше деталей: Через несколько минут Кулеба сообщил, что сбили еще одну ракету.