Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Хмельницкой и Киевской областях сработала ПВО

Роман ПетренкоВторник, 11 октября 2022, 10:04
иллюстративное фото ракеты, getty images

В Хмельницкой и Киевской областях сообщили о взрывах, сработала противовоздушная оборона.

Источник: председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и Киевской ОВА Алексей Кулеба

Детали: Гамалий уточнил, что сработала ПВО и просит оставаться в укрытиях.

Через несколько минут он уточнил, что ПВО сбили иранский дрон-кимикадзе "Shahed-136" 

Тем временем местные телеграмм-каналы публикуют кадры о сбитии объекта над Шепетовкой.

Прямая речь Кулебы: "В одном из районов области силами ПВО сбита ракета".

Больше деталей: Через несколько минут Кулеба сообщил, что сбили еще одну ракету.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХмельнитчинаПВОобстрелРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На Киевщине дефицит мощности: ДТЭК отключит больше клиентов от электричества

Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины

фотоРоссияне возвели две свежие понтонные переправы на Херсонщине – снимки спутника

У России заканчиваются ресурсы, Украина разворачивает ход войны - глава спецслужбы Британии

видеоНаходки ужасают: в деоккупированном Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, среди них младенец

обновленоМаск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины – СМИ

Все новости...
Хмельнитчина
Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области
В Хмельницкой области осудили школьника, который кирпичом разбил голову мужчине
В Хмельницкой области к 13 годам тюрьмы приговорили отчима, изнасиловавшего малолетнего мальчика
Последние новости
01:08
видеоРоссияне обстреляли Никопольский район зажигательными боеприпасами
00:51
В Николаеве слышны взрывы
00:45
"Шахтер" сыграл вничью с "Реалом"
00:29
Не надо бояться "красных линий" России – глава МИД Эстонии
00:25
Россияне атаковали ракетами Запорожье
00:20
Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде
00:17
Сумщина: россияне выпустили с вертолета 12 ракет по аграрному предприятию
00:03
Франция увеличит военное присутствие в Эстонии, Литве и Румынии
23:58
В Украину прибыли еще четыре системы HIMARS – Резников
23:46
ЕС хочет предоставить своей прокуратуре право преследовать россиян, уклоняющихся от санкций – СМИ
Все новости...