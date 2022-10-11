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В Хмельницкой и Киевской областях сработала ПВО

Роман ПетренкоВторник, 11 октября 2022, 10:04
В Хмельницкой и Киевской областях сработала ПВО
иллюстративное фото ракеты, getty images

В Хмельницкой и Киевской областях сообщили о взрывах, сработала противовоздушная оборона.

Источник: председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и Киевской ОВА Алексей Кулеба

Детали: Гамалий уточнил, что сработала ПВО и просит оставаться в укрытиях.

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Через несколько минут он уточнил, что ПВО сбили иранский дрон-кимикадзе "Shahed-136" 

Тем временем местные телеграмм-каналы публикуют кадры о сбитии объекта над Шепетовкой.

Прямая речь Кулебы: "В одном из районов области силами ПВО сбита ракета".

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Больше деталей: Через несколько минут Кулеба сообщил, что сбили еще одну ракету.

Темы: ХмельнитчинаПВОобстрелРосcия
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