Спецслужби Болгарії розслідують вибух вантажівки на Кримському мосту

Служба контррозвідки Болгарії розслідує російські заяви про те, що вантажівка, яка підірвалася на Кримському мосту, прибула з цієї країни.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Розслідування розпочалося за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева одразу після того, як Кремль оприлюднив цю інформацію. Спецслужби також повідомили болгарську прокуратуру.

"Перевірки проводяться Державним агентством національної безпеки (SANS) і Міністерством внутрішніх справ", - заявив прессекретар уряду Антон Кутев.

У неділю глава Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін на зустрічі з президентом РФ заявив, що маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію і Краснодарський край.

Натомість речник Єврокомісії Пітер Стано назвав слова Бастрикіна недостовірними.

"У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте довіру до багатьох так званих "розслідувань" в Росії. Я б не довіряв тому, що вони говорять", - сказав він.

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Стано нагадав, що Крим є частиною України, а Керченський міст є незаконним об'єктом.

Колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, який переміг на останніх виборах і намагається сформувати коаліцію, прокоментував терміни "болгарський слід" як несмак, пояснивши, що не може бути, щоб вибухівка була завантажена в Болгарії, тому що немає ніякої можливості перетнути кордон.

"Якби я був на місці російських служб, я б більше цікавився тим, де була завантажена вантажівка і що стало причиною вибуху. Це головне... Зараз під час війни всі прагнуть скинути напругу", - додав Борисов.

Лідер партії "Ми продовжуємо зміни", колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков закликав тимчасовий уряд відкинути натяки Кремля про болгарський слід у підриві Кримського мосту.

"Ми не згодні з нагнітанням страху і паніки з боку Кремля і причетністю імені Болгарії до подій, пов'язаних з Кримським мостом. Ми закликаємо болгарську владу та тимчасовий уряд негайно розслідувати цю справу та відкинути інсинуації Кремля про болгарський зв'язок з цією подією. Час не чекає", - сказав Петков.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.