Спецслужбы Болгарии расследуют взрыв грузовика на Крымском мосту

Служба контрразведки Болгарии расследует российские заявления о том, что грузовик, который подорвался на Крымском мосту, прибыл из этой страны.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Расследование началось по распоряжению и.о. премьер-министра Галаба Донева сразу после того, как Кремль обнародовал эту информацию. Спецслужбы также сообщили болгарскую прокуратуру.

"Проверки проводятся Государственным агентством национальной безопасности (SANS) и Министерством внутренних дел", - заявил пресс-секретарь правительства Антон Кутев.

В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ заявил, что маршрут грузовика, который взорвал Крымский мост, начинался в Болгарии, а затем проходил через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.

Зато представитель Еврокомиссии Питер Стано назвал слова Бастрыкина недостоверными.

"У нас нет возможности узнать, что произошло в субботу на мосту, что привело к взрыву, какие причины. Вы знаете доверие ко многим так называемым "расследованиям" в России. Я бы не доверял тому, что они говорят", - сказал он.

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Стано напомнил, что Крым является частью Украины, а Керченский мост является незаконным объектом.

Бывший премьер-министр Бойко Борисов, который победил на последних выборах и пытается сформировать коалицию, прокомментировал термины "болгарский след" как безвкусицу, объяснив, что не может быть, чтобы взрывчатка была загружена в Болгарии, потому что нет никакой возможности пересечь границу.

"Если бы я был на месте российских служб, я бы больше интересовался тем, где был загружен грузовик и что стало причиной взрыва. Это главное... Сейчас во время войны все стремятся сбросить напряжение", - добавил Борисов.

Лидер партии "Мы продолжаем перемены", бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков призвал временное правительство отвергнуть намеки Кремля о болгарском следе в подрыве Крымского моста.

"Мы не согласны с нагнетанием страха и паники со стороны Кремля и причастностью имени Болгарии к событиям, связанным с Крымским мостом. Мы призываем болгарские власти и временное правительство немедленно расследовать это дело и отвергнуть инсинуации Кремля о болгарской связи с этим событием. Время не ждет", - сказал Петков.

Напомним, британская разведка считает, что любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, скорее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность России поддерживать свои войска на юге Украины.