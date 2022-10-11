СБУ полонила диверсантів ПВК "Вагнер", які катували українців на Харківщині
Служба безпеки України ліквідувала на Харківщині дві групи диверсантів ПВК "Вагнер", які катували українців, полонений командир ДРГ надає українським спецслужбам розвідувальну інформацію.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ виявили бази "вагнерівців" за допомогою аеророзвідки, оточили їх та штурмували. "Вагнерівці" були озброєні автоматами, ПКМ, РПГ та гранатами. Одного диверсанта ліквідували, чотирьох взяли в полон, зокрема командира ворожої ДРГ. СБУ повідомляє, що під час допиту він намагався приховати завдання диверсійно-розвідувальної групи. За його словами, ДРГ нібито "не дочекалася підкріплення".
СБУ встановила, що насправді диверсанти займалися катуванням українців. Командир надає українським спецслужбам інформацію про облаштовані окупантами катівні.