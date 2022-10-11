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СБУ полонила диверсантів ПВК "Вагнер", які катували українців на Харківщині

"Українська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 10:30
СБУ полонила диверсантів ПВК Вагнер, які катували українців на Харківщині
Затримання диверсантів, скрін з відео СБУ

Служба безпеки України ліквідувала на Харківщині дві групи диверсантів ПВК "Вагнер", які катували українців, полонений командир ДРГ надає українським спецслужбам розвідувальну інформацію. 

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ виявили бази "вагнерівців" за допомогою аеророзвідки, оточили їх та штурмували. "Вагнерівці" були озброєні автоматами, ПКМ, РПГ та гранатами. Одного диверсанта ліквідували, чотирьох взяли в полон, зокрема командира ворожої ДРГ. СБУ повідомляє, що під час допиту він намагався приховати завдання диверсійно-розвідувальної групи. За його словами, ДРГ нібито "не дочекалася підкріплення". 

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СБУ встановила, що насправді диверсанти займалися катуванням українців. Командир надає українським спецслужбам інформацію про облаштовані окупантами катівні. 

Теми: СБУХарківська областьВагнердиверсанти
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