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СБУ взяла в плен диверсантов ЧВК "Вагнер", которые пытали украинцев на Харьковщине

"Украинская правда"Вторник, 11 октября 2022, 10:30
СБУ взяла в плен диверсантов ЧВК Вагнер, которые пытали украинцев на Харьковщине
Задержание диверсантов, скрин с видео СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала на Харьковщине две группы диверсантов ЧВК "Вагнер", которые пытали украинцев, пленный командир ДРГ предоставляет украинским спецслужбам разведывательную информацию. 

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецназовцы ЦСО "А" СБУ обнаружили базы "вагнеровцев" с помощью аэроразведки, окружили их и штурмовали. "Вагнеровцы" были вооружены автоматами, ПКМ, РПГ и гранатами. Одного диверсанта ликвидировали, четырех взяли в плен, в том числе командира вражеской ДРГ. СБУ сообщает, что во время допроса он пытался скрыть задачу диверсионно разведывательной группы. по его словам, диверсионная группа "не дождалась подкрепления". 

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СБУ установила, что на самом деле диверсанты занималась пытками украинцев. Командир предоставляет украинским спецслужбам информацию об обустроенных оккупантами пыточных. 

Темы: СБУХарьковская областьВагнердиверсанты
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