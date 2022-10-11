СБУ взяла в плен диверсантов ЧВК "Вагнер", которые пытали украинцев на Харьковщине

Служба безопасности Украины ликвидировала на Харьковщине две группы диверсантов ЧВК "Вагнер", которые пытали украинцев, пленный командир ДРГ предоставляет украинским спецслужбам разведывательную информацию.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецназовцы ЦСО "А" СБУ обнаружили базы "вагнеровцев" с помощью аэроразведки, окружили их и штурмовали. "Вагнеровцы" были вооружены автоматами, ПКМ, РПГ и гранатами. Одного диверсанта ликвидировали, четырех взяли в плен, в том числе командира вражеской ДРГ. СБУ сообщает, что во время допроса он пытался скрыть задачу диверсионно разведывательной группы. по его словам, диверсионная группа "не дождалась подкрепления".

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СБУ установила, что на самом деле диверсанты занималась пытками украинцев. Командир предоставляет украинским спецслужбам информацию об обустроенных оккупантами пыточных.