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Українська ППО збила 4 ракети, але ворог пускає ще

Олександр ШумілінВівторок, 11 жовтня 2022, 10:42
Українська ППО збила 4 ракети, але ворог пускає ще
Фото Повітряних Збройних сил України

Українські протиповітряні сили близько 9:00 збили 4 ракети окупантів.

Джерело: повідомлення Повітряних Збройних сил України, голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула

Дослівно повітряники о 10:32: "Ворог продовжує атакувати Україну високоточною зброєю.

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Близько 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101/Х-555.

Близько 9.00 чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування "Південь".

Зафіксовано повторні пуски".

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Деталі: Про повторні пуски ракет заявили також Вілкул і Кім.

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Пуск 10 крилатих ракет із Каспію та 10 крилатих ракет із Саратова. Залишаємося у укриттях".

Пряма мова Кіма: "Ще пуски. Схоже новий командувач російської армії переграв у дитинстві в red alert. Краще б книжки читав".

Теми: ППОзброя
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