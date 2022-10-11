Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская ПВО сбила 4 ракеты, но враг пускает еще

Александр ШумилинВторник, 11 октября 2022, 10:42
Украинская ПВО сбила 4 ракеты, но враг пускает еще
Фото Воздушных Вооруженных сил Украины

Украинские противовоздушные силы около 9:00 сбили 4 ракеты оккупантов.

Источник: сообщение Воздушных Вооруженных сил Украины, председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула

Дословно воздушники в 10:32: "Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием.

Реклама:

Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов - ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.

Около 9.00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования "Юг".

Зафиксированы повторные пуски".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: О повторных пусках ракет заявили также Вилкул и Ким.

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Пуск 10 крылатых ракет с Каспия и 10 крылатых ракет из Саратова. Остаемся в укрытиях".

Прямая речь Кима: "Еще пуски. Похоже новый командующий российской армии переиграл в детстве в red alert. Лучше бы книжки читал".

Темы: ПВОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
ПВО
Появился снимок последствий удара по российской базе ПВО в Крыму
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: