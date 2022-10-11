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Украинская ПВО сбила 4 ракеты, но враг пускает еще

Александр ШумилиВторник, 11 октября 2022, 10:42
Фото Воздушных Вооруженных сил Украины

Украинские противовоздушные силы около 9:00 сбили 4 ракеты оккупантов.

Источник: сообщение Воздушных Вооруженных сил Украины, председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула

Дословно воздушники в 10:32: "Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием.

Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов - ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.

Около 9.00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования "Юг".

Зафиксированы повторные пуски".

Детали: О повторных пусках ракет заявили также Вилкул и Ким.

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Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Пуск 10 крылатых ракет с Каспия и 10 крылатых ракет из Саратова. Остаемся в укрытиях".

Прямая речь Кима: "Еще пуски. Похоже новый командующий российской армии переиграл в детстве в red alert. Лучше бы книжки читал".

Темы: ПВОоружие
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