11 країн Європи попередили РФ: Бомбардування міст - воєнний злочин без терміну давності

Президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки РФ проти українських міст, попереджаючи, що це - воєнний злочин без терміну давності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

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Вони засудили нещодавні масовані бомбардування українських міст Росією, які згідно з міжнародним правом є воєнними злочинами.

"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі. Від імені наших країн вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти", - йдеться у спільній заяві президентів, оприлюдненій у вівторок.

Лідери держав зазначили, що продовжать зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у злочині.

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Вони також наголосили на неприйнятності публічних погроз застосування ядерної зброї з боку представників Росії.

"У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов'язання захищати наші країни та союзників", - сказано у заяві.

Нагадаємо, лідери країн "Групи семи" у вівторок проведуть термінову зустріч через масовані ракетні удари по Україні.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що масовані ракетні удари по Україні свідчать про зростаючий відчай Кремля.