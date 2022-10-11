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11 країн Європи попередили РФ: Бомбардування міст - воєнний злочин без терміну давності

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 11:29
Getty Images

Президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки РФ проти українських міст, попереджаючи, що це - воєнний злочин без терміну давності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Вони засудили нещодавні масовані бомбардування українських міст Росією, які згідно з міжнародним правом є воєнними злочинами.

"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі. Від імені наших країн вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти", - йдеться у спільній заяві президентів, оприлюдненій у вівторок.

Лідери держав зазначили, що продовжать зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у злочині.

Вони також наголосили на неприйнятності публічних погроз застосування ядерної зброї з боку представників Росії. 

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"У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов'язання захищати наші країни та союзників", - сказано у заяві.

Нагадаємо, лідери країн "Групи семи" у вівторок проведуть термінову зустріч через масовані ракетні удари по Україні.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що масовані ракетні удари по Україні свідчать про зростаючий відчай Кремля.

Теми: ЄСРосіявійнаУкраїна
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