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11 стран Европы предупредили РФ: Бомбардировка городов - военное преступление без срока давности

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 11:29
11 стран Европы предупредили РФ: Бомбардировка городов - военное преступление без срока давности
Getty Images

Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов, предупреждая, что это - военное преступление без срока давности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

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Они осудили недавние массированные бомбардировки украинских городов Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями.

"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов во всем мире. От имени наших стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты", - говорится в совместном заявлении президентов, обнародованном во вторник.

Лидеры государств отметили, что продолжат усилия по привлечению к ответственности виновных в преступлении.

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Они также подчеркнули неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России. 

"В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников", - говорится в заявлении.

Напомним, лидеры стран "Группы семи" во вторник проведут срочную встречу из-за массированных ракетных ударов по Украине.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что массированные ракетные удары по Украине свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля.

Темы: ЕСРосcиявойнаУкраина
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