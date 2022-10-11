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Росія масово завозить до Білорусі "шахеди", а вивозить техніку і боєприпаси - ГУР

Олександр ШумілінВівторок, 11 жовтня 2022, 11:39
Фото ілюстративне

До Білорусі станом на 10 жовтня завезли уже 32 іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" (в армії РФ перейменовані на "Герань-2"). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8".

Деталі: В ГУР також повідомили, що Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (Добруш, Гомельська область).

Також найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

Вантажі, за даними ГУР, мають прибути на залізничні станції "Каменска" (Каменськ-Шахтинський) та "Марцево" (Таганрог) Ростовської області.

Теми: БілорусьРосіязброя
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