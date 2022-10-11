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Россия массово завозит в Беларусь "шахеды", а вывозит технику и боеприпасы - ГУР

Александр ШумилиВторник, 11 октября 2022, 11:39
Фото иллюстративное

В Беларусь по состоянию на 10 октября завезли уже 32 иранских дрона-камикадзе "Shahed-136".

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "В Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" (в армии РФ переименованы в "Герань-2"). По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, до 14 октября планируется завезти еще 8".

Детали: В ГУР также сообщили, что Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы со своих складов. В частности, на железнодорожную станцию "Кировская" в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами - 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен с 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).

Также в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом с арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.

Грузы, по данным ГУР, должны прибыть на железнодорожные станции "Каменска" (Каменск-Шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовской области.

Темы: БеларусьРосcияоружие
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