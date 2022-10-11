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Зеленський збирав Ставку

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 12:42
Зеленський збирав Ставку
зеленський, фото оп

11 жовтня відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Розглянули низку важливих питань. Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій.

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Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський".

Деталі: За словами Зеленського, також обговорили підготовку українського війська до зими.

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Теми: ЗеленськийЗбройні силивійна
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